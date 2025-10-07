Agrigento
San Leone, denunciato titolare locale per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo
È quanto viene contestato ad un ventisettenne agrigentino, titolare di uno dei locali della movida a San Leone
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. È quanto viene contestato ad un ventisettenne agrigentino, titolare di uno dei locali della movida a San Leone. I poliziotti delle Volanti, a margine di alcuni controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme, lo hanno denunciato alla procura della Repubblica. Al gestore del locale viene contestata l’apertura al pubblico senza l’ok dell’autorità di pubblica sicurezza.
Leggi anche
Redazione
0 commenti