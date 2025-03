Scontro tra due camion, auto ‘schiacciata’ tra i due mezzi pesanti: morta 24enne

Un incidente stradale mortale sulla Catania-Siracusa. Coinvolti nel maxi-tamponamento tre auto e due mezzi pesanti, in prossimita’ della galleria San Demetrio. Chiusa la carreggiata, in direzione della statale 114, nel territorio di Catania. A perdere la vita una donna di 24 anni, originaria di Belpasso, nel Catanese, che si trovava a bordo di una una Toyota Aigo.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale che hanno disposto la chiusura del tratto per ricostruire le fasi dell’incidente e accertare le responsabilita’. La giovane e’ rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo e quando sono arrivati i soccorritori per lei non c’era piu’ nulla da fare. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine.

In aggiornamento