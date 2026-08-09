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Maxi truffa del finto carabiniere, anziana consegna 85 mila euro tra soldi e gioielli

A denunciare l'accaduto una 77enne residente a Sciacca che ha raccontato agli investigatori di essere stata raggirata, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un’anziana di 77 anni è rimasta vittima della truffa del falso carabiniere, consegnando gioielli e 3 mila euro in contanti per un valore complessivo di circa 85 mila euro. A denunciare l’accaduto ai Carabinieri è stata una donna residente a Sciacca. Ha raccontato agli investigatori di essere stata raggirata, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che, qualificandosi come carabiniere, le ha detto che la sua auto era stata utilizzata per una rapina.

Con il pretesto di dovere verificare se i preziosi custoditi in casa appartenessero alla refurtiva, l’uomo le ha chiesto se avesse oro nell’abitazione, rassicurandola che un carabiniere sarebbe passato di lì a poco per ritirarlo e portarlo in caserma per gli accertamenti. Poco dopo si è presentato alla porta un uomo che si è spacciato per militare dell’Arma, al quale la pensionata ha consegnato tutti i gioielli in suo possesso e i 3 mila euro in contanti. Solo successivamente si è resa conto di essere stata vittima della truffa e si è recata immediatamente al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Sciacca per sporgere denuncia.

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