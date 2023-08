Menfi, brucia l’auto di un operaio: indagini

Notte di fuoco a Menfi dove l’automobile di proprietà di un operaio trentaquattrenne del posto è stata danneggiata dalle fiamme. Il rogo è avvenuto in via Melchiorre Cacioppo. Le cause sono ancora da stabilire ma non viene esclusa nessuna ipotesi compresa quella dolosa. Il veicolo, una minicar, non risulta essere assicurata per incendio.

La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della locale stazione. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che a breve invieranno una relazione sull’accaduto.