ROMA (ITALPRESS) – “Chiederò il voto non per me, ma per il Pd”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a “Start” su Sky TG24, in riferimento alla sua candidatura alle elezioni europee.“Credo – ha aggiunto – che sia un valore che nel Pd ci sia pluralismo, che non si sia tutti schiacciati […]