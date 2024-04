Campionato regionale under 15, quinte in classifica la Pallamano Girgenti

La Pallamano Girgenti da due anni a questa parte è riuscita a creare un gruppo di ragazze che già dal primo anno di attività sono riuscite a qualificarsi alla finale regionale Under 13. Quest’anno stanno partecipando al campionato regionale under 15, posizionandosi al momento quinte in classifica.

Nell’ultima partita le ragazze guidate da mister Gelo sono riuscite a strappare due punti fuori casa contro la compagine modicana.

La partita è stata molto combattuta fin dal primo minuto, dove non si è mai visto un predominio di una delle due squadre. Le ragazze però sono riuscite a gestire la pressione della partita e giocando molto di squadra sono riuscite a strappare la loro quarta vittoria con il risultato di 20-21.

Ora la formazione agrigentina si focalizzerà per le ultime due partite di campionato dove affronteranno la Guidotto Licata e la Team Handball Mascalucia. L’obbiettivo della società nei confronti del gruppo femminile è che tra qualche anno lasciando sempre lo stesso organico si riuscirà a lottare per le prime posizioni del campionato e riuscire ad accedere alle finali regionali.