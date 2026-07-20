Menfi, malore per un vigile del fuoco impegnato nello spegnimento di un incendio

A Menfi durante le operazioni di spegnimento di un incendio un Vigile del Fuoco è stato colto da un malore. Trasportato all’ospedale di Sciacca, è stato affidato all’Unità di Cardiologia e Terapia Intensiva, dove sarebbe stato accertato un infarto; i sanitari stanno valutando la necessità di un intervento in emodinamica.

“A lui, alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi va la vicinanza e la gratitudine della nostra comunità. I Vigili del Fuoco stanno affrontando giornate durissime, operando senza sosta per fronteggiare i numerosi incendi che stanno interessando il nostro territorio, spesso in condizioni estreme, aggravate dalle alte temperature e dalla continua emergenza”, dichiara il sindaco Vito Clemente. “Dietro ogni intervento mettono a rischio la propria salute e la propria vita per proteggere quella degli altri, il nostro patrimonio ambientale e le nostre comunità. A loro dobbiamo rispetto, sostegno e riconoscenza.È altrettanto evidente che il numero e la contemporaneità di tanti incendi impongono una seria riflessione. Chi appicca un incendio non distrugge soltanto il territorio: mette in pericolo vite umane, compresa quella di chi interviene per spegnere le fiamme. A tutti i Vigili del Fuoco, ai volontari, alle Forze dell’Ordine e a quanti sono impegnati in queste ore va il mio più sentito grazie”, ha concluso il primo cittadino.