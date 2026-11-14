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Merce contraffatta al mercato di Favara, scatta il blitz di Finanza e polizia locale 

Blitz congiunto della Guardia di Finanza e della Polizia locale al mercato settimanale di Favara

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Blitz congiunto della Guardia di Finanza e della Polizia locale al mercato settimanale di Favara. Le forze dell’ordine hanno controllato la merce esposta sulle bancarelle riscontrando gravi irregolarità in materia di contraffazione. Diversi prodotti – borse, accessori e abbigliamento – riportavano i loghi delle più grandi case di moda ma ovviamente erano contraffatti. Per questo motivo è scattato il sequestro di tutti gli articoli. 

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