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Scivola durante raccolta dell’uva, 35enne palmese in ospedale
Il bracciante è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una grave lesione alla gamba
Un infortunio sul lavoro si è verificato nelle campagne di Palma di Montechiaro. Un bracciante agricolo di 35 anni, del posto, è rimasto ferito dopo essere scivolato durante la raccolta dell’uva.
L’uomo è caduto rovinosamente sul suolo impattando con violenza. Sono stati alcuni colleghi a soccorrerlo e chiamare immediatamente il 118. Il bracciante è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una grave lesione alla gamba.
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Redazione
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