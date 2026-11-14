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Scivola durante raccolta dell’uva, 35enne palmese in ospedale 

Il bracciante è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una grave lesione alla gamba

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Un infortunio sul lavoro si è verificato nelle campagne di Palma di Montechiaro. Un bracciante agricolo di 35 anni, del posto, è rimasto ferito dopo essere scivolato durante la raccolta dell’uva.

L’uomo è caduto rovinosamente sul suolo impattando con violenza. Sono stati alcuni colleghi a soccorrerlo e chiamare immediatamente il 118. Il bracciante è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove gli è stata diagnosticata una grave lesione alla gamba.

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