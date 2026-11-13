Licata
Tombe profanate a Licata, Riccardo Gaz chiama gli abitanti di Licata: ecco cosa hanno detto (VIDEO)
Riccardo Gaz chiama alcuni abitanti di Licata chiedendo loro di commentare il vile gesto della profanazione delle tombe di sindaco e assessore: ecco cosa hanno risposto
Riccardo Gaz, in onda con la nuova stagione del suo programma su Radio Vela, ha chiesto ad alcuni abitanti di Licata di commentare il vile gesto della profanazione delle tombe del sindaco e dell’assessore: ecco cosa hanno risposto.
Redazione
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