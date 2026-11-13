Licata

Tomba profanata al sindaco di Licata, Riccardo Gaz chiama Balsamo: “È stato disumano” (VIDEO)

Riccardo Gaz, durante la sua ultima puntata su Radio Vela, ha sentito il sindaco Angelo Balsamo dopo la profanazione della sua tomba. Ecco cosa ha detto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Riccardo Gaz, in onda con la nuova stagione del suo programma su Radio Vela, ha sentito il sindaco di Licata – Angelo Balsamo – per un commento sulla profanazione della sua tomba di famiglia avvenuta lo scorso 1 novembre. Ecco cosa ha detto il primo cittadino. 

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