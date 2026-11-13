Licata
Tomba profanata al sindaco di Licata, Riccardo Gaz chiama Balsamo: “È stato disumano” (VIDEO)
Riccardo Gaz, durante la sua ultima puntata su Radio Vela, ha sentito il sindaco Angelo Balsamo dopo la profanazione della sua tomba. Ecco cosa ha detto
Riccardo Gaz, in onda con la nuova stagione del suo programma su Radio Vela, ha sentito il sindaco di Licata – Angelo Balsamo – per un commento sulla profanazione della sua tomba di famiglia avvenuta lo scorso 1 novembre. Ecco cosa ha detto il primo cittadino.
Redazione
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