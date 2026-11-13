Agrigento

Infermiere morto in incidente stradale ad Agrigento, chiesto processo per 75enne 

La vicenda è legata alla morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere originario di Raffadali

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di di un 75enne – Angelo Fazio – con l’accusa di omicidio stradale. La vicenda è legata alla morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere originario di Raffadali, deceduto in ospedale venti giorni dopo il tragico schianto. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 25 novembre davanti il giudice Nicoletta Sciarratta.

L’incidente è avvenuto lungo via Salvatore Scifo, nella zona del Quadrivio Spinasanta, il 10 luglio 2025. L’indagato era alla guida di una Volkswagen Golf quando, secondo la ricostruzione dell’accusa, si è immesso sulla strada provinciale senza però dare la precedenza. L’impatto con lo scooter di D’Anna fu violento, L’ex infermiere venne trasferito prima all’ospedale di Agrigento e, in seguito, al Villa Sofia di Palermo dove purtroppo morì il 30 luglio per i gravi traumi. Il 75enne è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato mentre i familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Leonardo Aleo. 

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