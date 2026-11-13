Canicattì, 18enne si allontana da casa dopo discussione con la madre: rintracciata, sta bene

Ha un lieto fine la storia di Yasmin, la diciottenne che nelle ultime ventiquattro ore aveva fatto perdere le tracce dopo una discussione avuta con la madre. La giovane, che si era allontanata dalla sua abitazione staccando il cellulare, è stata rintracciata e sta bene. Sono stati momenti di forte apprensione per la famiglia che aveva allertato le forze dell’ordine. La Prefettura di Agrigento, già ieri, aveva attivato il piano di ricerche.