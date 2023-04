Meteo, diramata allerta gialla in Sicilia

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani. Per domani è prevista, su tutta la Sicilia, l’allerta gialla. In arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Per quanto riguarda i mari saranno molto mossi i bacini occidentali, fino a localmente molto agitato lo Stretto di Sicilia.