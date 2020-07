Migranti: 14 tunisini sbarcati a Lampedusa

La Guardia di finanza ha rintracciato, nel primo pomeriggio, al largo di Lampedusa, 14 tunisini.

Il gruppetto è stato portato nell’hotspot dove gli ospiti presenti sono arrivati a 734. Ben 160 i migranti che sono stati trasferiti – su disposizione della Prefettura di Agrigento – a Pozzallo. Centoventi sono partiti con il pattugliatore della Guardia di finanza e 40 con una motovedetta della Guardia costiera.

La Prefettura è al lavoro per organizzare trasferimenti serali con il traghetto di linea. Svuotata, intanto, la tensostruttura di Porto Empedocle: con i pullman sono in partenza 320 migranti per i centri d’accoglienza di Molise e Abruzzo.