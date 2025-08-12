Realmonte

Realmonte, assunti 10 agenti di Polizia locale

Sono stato accolti dal sindaco dal comandante e dai colleghi della Polizia municipale

Dopo selezione per esami è stata stilata la graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 10 agenti di Polizia locale, che oggi hanno preso servizio presso il Comune di Realmonte e dopo gli adempimenti di legge.

Sono stato accolti dal sindaco dal comandante e dai colleghi della Polizia municipale. Saranno impegnati nei servizi prevalenti di viabilità, in affiancamento a personale esperto e dopo un breve corso tenuto al comando. Verranno anche utilizzati in altri servizi d’istituto finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla repressione di eventuali abusi commerciali. La graduatoria rimane aperta per tre anni e consente ad altri comuni di potere attingere da essa.

