Migranti, due morti e 14 gravissimi al largo di Lampedusa

Quattordici migranti sono in condizioni critiche, tre dei quali intubati, dopo essere stati soccorsi al largo di Lampedusa. Per trasferire i feriti negli ospedali meglio attrezzati sono in arrivo due elicotteri, uno da Palermo e uno da Pantelleria, che si aggiungeranno a quello gia’ operativo sull’isola. Sbarcati sul molo Favarolo anche due cadaveri.

I 14 migranti in gravi condizioni viaggiavano su un barcone con un totale di 85 persone, fermato dopo la segnalazione dell’elicottero HeloLux. L’intervento di soccorso e’ stato effettuato dai militari di una motovedetta della guardia di finanza e il trasbordo e’ stato completato, a 16 miglia da Lampedusa, dalle motovedette CP301 e CP336 della guardia costiera. Le persone soccorse presentano una grave crisi respiratoria, probabilmente dovuta all’inalazione di idrocarburi. Sarebbe la stessa causa che ha provocato la morte dei due uomini trovati senza vita nel sottocoperta dell’imbarcazione.

Nel gruppo, composto da 85 migranti originari di Pakistan, Eritrea e Somalia, ci sono anche una donna e cinque minori. I due cadaveri sono stati trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, dove in giornata verra’ eseguita l’ispezione cadaverica