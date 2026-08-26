Vìola i domiciliari per due volte in tre giorni, arrestato 36enne favarese 

Avrebbe violato per due volte in tre giorni – tra il 19 ed il 21 agosto – gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. A finire nuovamente nei guai è un 36enne di Favara, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri su ordine della Corte di appello di Palermo. I giudici hanno revocato i domiciliari e disposto l’aggravamento della misura con custodia cautelare in carcere. La gravità e le ripetute violazioni, secondo la Corte di appello, non consentono più di mantenere la detenzione in casa.

Secondo quanto ricostruito, infatti, il 36enne in almeno due occasioni avrebbe violato le prescrizioni. La prima lo scorso 19 agosto quando i carabinieri si sono presentati per un controllo e hanno accertato l’assenza dell’indagato. Il secondo episodio, invece, è avvenuto il 21 agosto quando il 36enne è stato nuovamente sorpreso fuori dall’abitazione. L’uomo si trovava ai domiciliari poiché condannato in primo grado a 4 anni per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna. La difesa, rappresentata dall’avvocato Davide Casà, ha annunciato ricorso al Riesame.