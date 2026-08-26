Agrigento

Minaccia e aggredisce i carabinieri durante controllo, denunciato studente minorenne 

A finire nei guai uno studente di 17 anni denunciato per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di alcol, ha prima disturbato alcuni clienti di un’attività lavorativa nel centro cittadino e all’arrivo dei carabinieri si è anche scagliato contro di loro.

Uno studente agrigentino di 17 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio è avvenuto nei pressi di alcuni locali nel centro città. Il minorenne, dopo aver bevuto, avrebbe infastidito i clienti di un esercizio commerciale. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza con i carabinieri che sono arrivati poco dopo. Alla vista dei militari lo studente li ha prima minacciati e poi tentato di aggredire uno degli uomini in divisa.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Ranucci ad Agrigento, l’attacco di Fratelli d’Italia: “Inopportuno in uno spazio pubblico dopo frasi su Riina”
Apertura

Si spaccia per carabiniere per rubare soldi, condannato truffatore empedoclino 
Apertura

Caldo record in Sicilia, temperature oltre i 40 gradi nell’Agrigentino 
di Giuseppe Castaldo

Blitz spettacolare nel centro di Agrigento, sgominata la banda della chiave bulgara
di Giuseppe Castaldo

Utilizzano cellulari in carcere per comunicare con l’esterno, 15 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv