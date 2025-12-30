Apertura

Minaccia i carabinieri e vìola la sorveglianza, racalmutese a giudizio 

Citazione diretta a giudizio nei confronti di un quarantunenne di Racalmuto, già noto alle forze dell’ordine

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Citazione diretta a giudizio nei confronti di un quarantunenne di Racalmuto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo finisce a processo con l’accusa di aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale e di aver tentato di aggredire i carabinieri che erano intervenuti.

I militari dell’Arma, lo scorso 28 giugno, lo avevano sorpreso dopo le dieci di sera a Grotte in violazione degli obblighi ai quali era sottoposto. Il 41enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe così inveito e minacciato i carabinieri. L’udienza predibattimentale è in programma il prossimo 16 ottobre davanti il giudice Katia La Barbera.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Democrazia partecipata ad Agrigento, il progetto vincitore è “Spazi di ascolto e memoria”
Agrigento

Nuove linee di attività broncologiche all’Ospedale, servizio innovativo a disposizione della collettività
di Irene Milisenda

Agrigento Capitale della cultura, il prefetto Caccamo: “Si poteva fare di più” (vd)
Agrigento

Raccolta differenziata ad Agrigento, ecco come cambia il calendario per le festività di fine anno
San Biagio Platani

A San Biagio Platani nascerà il “Giardino degli Ulivi”
Apertura

“Un buco in fronte non te lo leva nessuno”, lettera di minacce al sindaco di Calamonaci
banner italpress istituzionale banner italpress tv