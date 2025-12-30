Minaccia i carabinieri e vìola la sorveglianza, racalmutese a giudizio 

Citazione diretta a giudizio nei confronti di un quarantunenne di Racalmuto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo finisce a processo con l’accusa di aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale e di aver tentato di aggredire i carabinieri che erano intervenuti.

I militari dell’Arma, lo scorso 28 giugno, lo avevano sorpreso dopo le dieci di sera a Grotte in violazione degli obblighi ai quali era sottoposto. Il 41enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe così inveito e minacciato i carabinieri. L’udienza predibattimentale è in programma il prossimo 16 ottobre davanti il giudice Katia La Barbera.