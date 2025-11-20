Agrigento

Minaccia la figlia con un coltello e la colpisce con un pugno, denunciato favarese

È successo nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Agrigento. La ragazza, una trentenne, è finita in ospedale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Avrebbe prima minacciato di morte la figlia con un coltello in auto e subito dopo l’avrebbe anche colpita con un pugno in faccia. È successo nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Agrigento. La ragazza, una trentenne, è finita in ospedale per un trauma per fortuna di lieve entità.

Ad attenderla fuori dal Pronto soccorso il genitore, un sessantenne di Favara. Ma c’erano anche i poliziotti che, poco prima, erano intervenuti nel centro cittadino. L’uomo è stato perquisito ed è saltato fuori un coltello a serramanico. Al termine dell’ispezione è stato denunciato per le ipotesi di reto di lesioni personali, minacce e porto di oggetti atti ad offendere. 

