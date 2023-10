Moto contro palo della segnaletica, morto 26enne

Incidente mortale lungo la strada statale 117bis, in direzione di Piazza Armerina. Un motociclista di 26 anni – Alex Lombardo, originario di Valguarnera – è deceduto in seguito ad un tragico schianto. Il giovane, in sella alla sua Kawasaki ZX 750, ha finito la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale e poi contro il guardrail. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. Il 26enne è stato trasferito immediatamente in ospedale ma è arrivato al pronto soccorso senza vita. Ad occuparsi dei rilievi, al fine di ricostruire l’esatta dinamica, sono i carabinieri.