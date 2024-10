Muore la figlia malata, il dolore uccide, dopo un’ora, la madre

A Modica, nel Ragusano, una madre e una figlia sono morte a distanza di un’ora l’una dall’altra, lasciando familiari e amici nel dolore.

Alessandra Civello, 48 anni, combatteva da circa dieci mesi contro una grave malattia che l’aveva progressivamente debilitata. Circondata dall’affetto dei suoi cari, si è spenta nella sua casa, dove la famiglia le aveva prestato assistenza costante durante il difficile periodo della malattia.

Mentre gli operatori dell’agenzia funebre Assenza erano presenti nell’abitazione per organizzare le esequie di Alessandra, la madre, Anna Guglietta, di 69 anni, è stata colta da un malore improvviso. Già profondamente provata dal dolore per la perdita della figlia, Anna si è accasciata. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.