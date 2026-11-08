Secondo successo stagionale per la Racalmuto Hamilton: battuto il Linosa 3 a 2

Dopo un paio d’anni di attesa, a Racalmuto le domeniche tornano ad avere il profumo del calcio. L’A.S Racalmuto Hamilton continua il suo percorso nel campionato di Terza Categoria Girone Agrigento e conquista la sua seconda vittoria stagionale, regalando entusiasmo e soddisfazioni ai propri tifosi.

Oggi, sul campo, è andata in scena la sfida contro il Linosa. La formazione racalmutese guidata da mister Angelo Collura è riuscita a imporsi con il risultato di 3-2, con le reti di Carrara, Restivo e Agrò, portando a casa tre punti preziosi e confermando i progressi della squadra.

Una vittoria importante non soltanto per la classifica, ma anche per il significato che rappresenta per la comunità. Dopo alcuni anni senza vivere pienamente l’atmosfera delle domeniche calcistiche, il calcio torna a essere un appuntamento capace di riunire appassionati, sostenitori e cittadini, riportando entusiasmo e senso di appartenenza.

La A.S Racalmuto Hamilton prosegue così il suo cammino in campionato, con la voglia di continuare a crescere e regalare nuove soddisfazioni al paese di Leonardo Sciascia.