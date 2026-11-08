Agrigento

Al Cinema Concordia di Agrigento il film “Il destino dell’ape” del regista Toni Trupia

L’appuntamento è dunque fissato per il 23 e 24 novembre 2026 presso il Cinema Concordia di Agrigento.

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Agrigento si prepara ad accogliere un appuntamento dedicato al cinema e alla cultura con la proiezione del film “Il destino dell’ape”, diretto da Toni Trupia, in programma il 23 e 24 novembre 2026 al Cinema Concordia di Agrigento. Le proiezioni si svolgeranno in tre diversi orari, alle 18:30, 20:30 e 22:30, offrendo al pubblico più occasioni per assistere alla visione del film.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione in sala del regista favarese Toni Trupia e dell’attrice protagonista Ludovica Francesconi, che incontreranno il pubblico, condividendo l’esperienza artistica e il percorso creativo che hanno accompagnato la realizzazione dell’opera. Nel cast figurano anche Luca Lionello e Giuseppe Scoditti.

Il film è prodotto da Filmin’ Tuscany in associazione con Roma Piazza di Spagna Production, in collaborazione con Le Moindre Geste.

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