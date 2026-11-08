Caltanissetta

“Ha venduto suo figlio ad una coppia”, donna finisce a processo

Per gli inquirenti, la donna avrebbe ricevuto denaro dalla coppia mazzarinese per cedere il neonato

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Una donna di nazionalità romena, Luminita Pirvu, dopo aver partorito, sei anni fa, all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela (Caltanissetta), avrebbe ceduto il neonato a una coppia di coniugi di Mazzarino (Caltanissetta). La donna, davanti al collegio penale del tribunale di Gela, risponde di alterazione di stato.

Per la procura gelese, avrebbe falsamente attestato che il padre del bambino fosse un uomo di Mazzarino, che era già sposato e che poi insieme alla moglie ha materialmente portato il neonato nella propria abitazione. In realtà, stando alle accuse, il bambino era figlio dell’imputata e del suo effettivo compagno, un uomo a sua volta di nazionalità romena. Per gli inquirenti, la donna avrebbe ricevuto denaro dalla coppia mazzarinese per cedere il neonato. Altri coinvolti, compresi i coniugi di Mazzarino, sono stati già giudicati per questi fatti. I carabinieri che si occuparono dell’indagine, sentiti in aula, hanno confermato movimenti bancari che portarono i coniugi mazzarinesi a prelevare diverse somme di denaro. Secondo gli investigatori, i soldi sarebbero stati poi consegnati alla donna romena, proprio per il neonato.

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