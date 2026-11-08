Agrigento

Al Centro Commerciale di Agrigento si presenta la “Guida sull’autismo” di Valentina Oliveri

Si tratta di un opuscolo pensato come una vera e propria guida per affrontare gli interrogativi più frequenti legati all’autismo

Pubblicato 25 minuti fa
Da Irene Milisenda

Si è parlato di autismo questa mattina presso il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento. A margine dell’incontro “Un Centro per tutti” è stata presentata e distribuita gratuitamente la “Guida sull’autismo. Informazioni di base e glossario delle parole difficili”, redatta da Valentina Oliveri, con il contributo scientifico delle dottoresse Ilenia Rizzo (Psicologa e analista del comportamento) e Concetta Mantisi (Pedagogista ed educatrice). Si tratta di un opuscolo pensato come una vera e propria guida per affrontare, con un linguaggio chiaro e immediato, gli interrogativi più frequenti legati all’autismo; Si parte dalla capacità di riconoscere i segnali precoci e dall’individuazione dei professionisti ai quali rivolgersi, per arrivare ai comportamenti più adeguati da adottare durante una crisi.

“Quello che è successo stamattina va ben oltre la mia immaginazione. Abbiamo portato l’autismo al Centro Commerciale Città dei Templi, con grande emozione e professionalità. La vostra presenza è stata la risposta che cercavo: siamo pronti a fare dei passi per cambiare il nostro territorio, in maniera significativa, e renderlo più che inclusivo: consapevole. Ringrazio tutte le famiglie e i bambini che sono venuti a trovarci, riconoscendosi nei miei racconti personali: noi sappiamo cosa viviamo e come lo facciamo, adesso è il momento di raccontarlo al resto del mondo. Solo così possiamo essere visti davvero. La nostra fatica non sia vana, il nostro dolore non sia disperso: fiorisca! Ringrazio il Centro Commerciale “Città Dei Templi” e Anna Contino, per aver organizzato un evento-sfida e averlo ospitato nei loro frequentatissimi spazi”, dichiara in una nota Valentina Oliveri che conclude: “Sono positivamente devastata dall’emozione. Questo è solo l’inizio, vedrete”.

Al termine della presentazione, è stato attivato uno Sportello Ascolto Autismo, attraverso il quale i professionisti presenti hanno risposto alle richieste del pubblico e della clientela del Centro Commerciale. 

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