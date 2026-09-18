Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne

Matteo Randazzo, di 74 anni di Borgetto, è morto schiacciato dal suo stesso trattore nell’area artigianale a Partinico. L’anziano stava effettuava una manovra, ma non si è accorto di una buca. Il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendo il conducente. Nel luogo dell’incidente sono arrivati i familiari, conoscenti e il sindaco di Borgetto Roberto Davì e i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato.