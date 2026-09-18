Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne

L'anziano stava effettuava una manovra, ma non si è accorto di una buca

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Matteo Randazzo, di 74 anni di Borgetto, è morto schiacciato dal suo stesso trattore nell’area artigianale a Partinico. L’anziano stava effettuava una manovra, ma non si è accorto di una buca. Il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendo il conducente. Nel luogo dell’incidente sono arrivati i familiari, conoscenti e il sindaco di Borgetto Roberto Davì e i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne
Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne
Apertura

Nasconde droga nel bagagliaio dell’auto, 20enne arrestato a Palma di Montechiaro
Agrigento

San Leone, rubata l’auto al vice presidente del consiglio comunale di Canicattì 
di Giuseppe Castaldo

Madre denuncia il figlio per salvarlo dalla droga, scatta l’inchiesta: 28 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv