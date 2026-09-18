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Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne

L'impatto è stato violentissimo e il sedicenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un 16enne – Cesare Bonvegna – è morto in un incidente avvenuto sulla Strada statale 185, all’altezza dell’abitato di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese. Il ragazzo era sulla propria bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e il sedicenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

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