Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne

Un 16enne – Cesare Bonvegna – è morto in un incidente avvenuto sulla Strada statale 185, all’altezza dell’abitato di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese. Il ragazzo era sulla propria bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e il sedicenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.