La compagna lo accusa di violenza sessuale e stalking, 63enne assolto 

Il fatto non sussiste. Il tribunale di Sciacca ha assolto un 63enne del posto dai reati di stalking e violenza sessuale ai danni dell’ex compagna. La vicenda risale a quasi 7 anni fa quando nei confronti dell’uomo era stata anche avanzata la richiesta di applicazione di misura cautelare. La donna aveva denunciato minacce ma anche aggressioni verbali. In due occasioni, secondo quanto raccontato dalla persona offesa, il 63enne avrebbe anche preteso dei rapporti sessuali. Una ricostruzione che, però, non ha trovato conferma durante il processo al termine del quale l’imputato è stato assolto perchè il fatto non sussiste.