Palermo

Droga e 70 mila euro in contanti nascosti in cassette di derivazione, arrestato

I Carabinieri hanno trovato ulteriori 208 grammi della medesima sostanza e la somma di 70.000 euro in contanti, suddivisi equamente all'interno di 7 cassette di derivazione elettrica in plastica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, condotta dai Carabinieri della Stazione di Villabate, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 64 anni, residente nel comune palermitano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.  L’intervento è scattato nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio svolto d’iniziativa dai militari dell’Arma. L’indagato fermato per un controllo di routine mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, ha assunto un atteggiamento sospetto che, ha spinto gli operanti, ad approfondire le verifiche con una perquisizione sul posto. All’interno delle tasche degli indumenti, i tutori dell’ordine hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e la somma di 260 euro.

Gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione dell’uomo, dove all’interno della lavanderia, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 208 grammi della medesima sostanza e la somma di 70.000 euro in contanti, suddivisi equamente all’interno di 7 cassette di derivazione elettrica in plastica. Somma la cui provenienza non è stata giustificata dal 64enne e per tale motivo, sequestrata quale provento verosimilmente dell’attività illecita.  La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti quantitativi e qualitativi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 64enne tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida.

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