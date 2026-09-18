Agrigento

San Leone, rubata l’auto al vice presidente del consiglio comunale di Canicattì 

L’auto, dal valore di oltre 25 mila euro, era parcheggiata sul lungomare Falcone-Borsellino

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Furto in pieno giorno a San Leone. Ignoti malviventi hanno rubato un’Alfa Rome Stelvio di proprietà di un’impiegata 31enne. La donna è la coniuge del vice presidente del consiglio comunale di Canicattì. È stato quest’ultimo a presentarsi dai carabinieri e denunciare il furto. L’auto, dal valore di oltre 25 mila euro, era parcheggiata sul lungomare Falcone-Borsellino. Il colpo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato messo a segno nel pomeriggio. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto.

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