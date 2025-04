Non si ferma all’alt della polizia, era ubriaco e senza assicurazione: denunciato 45enne  

Denuncia per guida in stato di ebbrezza, multa di 800 euro e patente ritirata. È un 45enne di Canicattì il protagonista di un inseguimento con le forze dell’ordine iniziato lungo viale Cannatello e finito lungo la strada statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori. L’uomo, a bordo di una Audi A4, non si è fermato all’alt imposto dai poliziotti tra San Leone e Villaggio Mosè.

Ne è nato così un inseguimento terminato alla rotonda degli Scrittori. Il 45enne è risultato ubriaco e l’auto che guidava era scoperta di assicurazione. Per questo motivo nei suoi confronti, oltre la denuncia, è scattato il ritiro della patente e una salatissima multa di 800 euro.