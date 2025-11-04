Agrigento

Occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie, multati bar e ristoranti in via Atenea

Gli agenti lo scorso weekend hanno eseguito diverse ispezioni in bar e ristoranti tra via Atenea, via Pirandello e via Gioeni

Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme di esercizi commerciali e locali nel centro cittadino. Gli agenti lo scorso weekend hanno eseguito diverse ispezioni in bar e ristoranti tra via Atenea, via Pirandello e via Gioeni.

Nei confronti di un ristorante è scattata una maxi sanzione per aver posizionato tavoli e sedie nell’area esterna senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare, per evitare la chiusura dell’attività, ha ripristinato immediatamente i luoghi. Una multa è scattata anche per un bar del centro. Gli agenti hanno riscontrato, anche in questo caso, l’occupazione abusivo di suolo pubblico. 

