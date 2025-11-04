Agrigento

Occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie, multati bar e ristoranti in via Atenea

Gli agenti lo scorso weekend hanno eseguito diverse ispezioni in bar e ristoranti tra via Atenea, via Pirandello e via Gioeni

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme di esercizi commerciali e locali nel centro cittadino. Gli agenti lo scorso weekend hanno eseguito diverse ispezioni in bar e ristoranti tra via Atenea, via Pirandello e via Gioeni.

Nei confronti di un ristorante è scattata una maxi sanzione per aver posizionato tavoli e sedie nell’area esterna senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare, per evitare la chiusura dell’attività, ha ripristinato immediatamente i luoghi. Una multa è scattata anche per un bar del centro. Gli agenti hanno riscontrato, anche in questo caso, l’occupazione abusivo di suolo pubblico. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Ettore Bassi porta ad Agrigento “Il Sindaco Pescatore”
Politica

Appalti truccati, Schifani: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”
Cultura

Il “Malato immaginario” di Molière apre la stagione teatrale al Palacongressi
Porto Empedocle

La Nave Mediterranea con 92 persone davanti Porto Empedocle: “fateli sbarcare”
PRIMO PIANO

Schianto sulla Siracusa-Gela, morto camionista di 33 anni
Agrigento

Il Giardino della Kolymbethra aderisce all’iniziativa FAI per il clima