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Rubato trattore da un’azienda agricola a Naro, indagini

A fare la denuncia il proprietario, un imprenditore di Canicattì

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un trattore è stato rubato nella notte in contrada Spagnolo territorio di Naro. Il mezzo è stato portato via dall’ interno di una azienda agricola di proprietà di un imprenditore canicattinese di cinquant’anni, che fatta la scoperta si è recato presso il comando compagnia Carabinieri per formalizzare denuncia contro ignoti. Al via le indagini da parte dei militari dell’Arma per cercare di identificare i ladri.

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