Rubato trattore da un’azienda agricola a Naro, indagini

Un trattore è stato rubato nella notte in contrada Spagnolo territorio di Naro. Il mezzo è stato portato via dall’ interno di una azienda agricola di proprietà di un imprenditore canicattinese di cinquant’anni, che fatta la scoperta si è recato presso il comando compagnia Carabinieri per formalizzare denuncia contro ignoti. Al via le indagini da parte dei militari dell’Arma per cercare di identificare i ladri.