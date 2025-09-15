Ad Agrigento il 3° Memorial Pietro Murania

Agrigento torna a vivere due giornate di grande pallavolo femminile con il 3° Memorial Pietro Murania, dedicato alla memoria di un uomo che ha dato anima e cuore a questo sport. Sul parquet si sfideranno quattro squadre di alto livello: Sigel Seap Marsala (A2), PVT Modica (B1), Gruppo Formula 3 Messina Akademia Sant’Anna (A2) e Tonno Callipo Vibo Valentia (B1).

L’evento sarà presentato venerdì 19 settembre alle ore 18:00 con una conferenza stampa presso la sede della SEAP nella zona industriale di Agrigento, alla presenza della signora Marina, moglie di Pietro Murania, dell’amministratore delegato della Kemeco Paolo Grifo e del responsabile marketing Antonio Gargano. All’iniziativa prenderanno parte anche le autorità e i rappresentanti della stampa.

Il programma della giornata di sabato 20 settembre:

Ore 10:00 – Semifinale 1: Sigel Seap Marsala vs PVT Modica

Ore 12:00 – Semifinale 2: Gruppo Formula 3 Messina vs Tonno Callipo Vibo Valentia

Ore 17:00 – Finale 3°-4° posto

Ore 19:00 – Finale 1°-2° posto e premiazioni

Un momento particolarmente emozionante sarà la consegna della Targa MVP, dedicata quest’anno a Simona Cinà, giovane pallavolista palermitana recentemente scomparsa. Simona sarà ricordata per il suo talento, la determinazione e la passione che riusciva a trasmettere a compagne, allenatori e tifosi.

Il Memorial Pietro Murania non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione di ricordo, emozione e comunità, dove ogni schiacciata celebra lo sport e i valori che Pietro e Simona hanno incarnato.