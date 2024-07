Operaio in nero e telecamere abusive, denunciato titolare di un chiosco: quasi 20 mila euro di multa

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito un accertamento in uno stabilimento balneare a Cattolica Eraclea riscontrando alcune irregolarità in materia di sicurezza. I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno denunciato alla procura della Repubblica il titolare, un quarantenne agrigentino. Nei suoi confronti anche sanzioni e ammende per un totale di quasi 20 mila euro. I carabinieri hanno sorpreso un lavoratore in nero scoprendo anche un sistema di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo è scattata la denuncia a carico dell’imprenditore.