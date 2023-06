Padre e figlio feriti in una sparatoria: indagini in corso

Un uomo di 57 anni e il figlio 30enne sono rimasti feriti a Scicli, nel Ragusano, in una sparatoria avvenuta in contrada San Marco. I due, gravemente feriti al volto ma non in pericolo di vita, si sono recati autonomamente in auto in caserma per chiedere aiuto.

Immediatamente soccorsi, sono stati condotti all’ospedale di Modica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, chi ha sparato avrebbe usato un fucile caricato a pallini. L’agguato sarebbe avvenuto a poca distanza dalla caserma e l’ipotesi principale seguita dagli investigatori è che dietro il ferimento possano esserci dissidi personali.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Modica, che stanno accertando la presenza di telecamere in zona, utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.