Palma di Montechiaro, bruciata auto di bracciante agricolo: indagini 

Notte di fuoco a Palma di Montechiaro. La Fiat Multipla di proprietà di un bracciante agricolo di 45 anni è andata in fiamme in via Pitrè. Ad accorgersi del rogo sono stati alcuni residenti che, notata una colonna di fumo, hanno immediatamente chiamato i pompieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno evitato che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. I danni si sono registrati principalmente nella parte anteriore dell’automobile.

Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma nessuna pista è esclusa, compresa quella dolosa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.