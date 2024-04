Palma di Montechiaro, in auto con due panetti di hashish: arrestato 44enne 

Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un quarantaquattrenne bracciante agricolo, originario del Marocco ma residente a Licata, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in attesa del provvedimento di convalida, è stato posto ai domiciliari. L’arresto è scattato nelle scorse ore. Il bracciante agricolo si trovava a bordo di un’auto in compagnia di un’altra persona quando la polizia ha imposto l’alt. Un ordine che è stato disatteso.

È nato così un inseguimento per le vie della città con un involucro che è stato lanciato dal finestrino. Erano due panetti di hashish dal peso di quasi 200 grammi. La fuga si è conclusa in via Pigafetta. Il 44enne è stato bloccato e arrestato mentre il secondo occupante dell’auto è riuscito a fuggire. Sono in corso attività per identificarlo.