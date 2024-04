Grave incidente alla Rotonda Giunone: due feriti

Scontro tra due auto sulla Statale 640 in direzione Porto Empedocle appena dopo la Rotonda Giunone.

Si sono scontrate, ancora per cause in corso di accertamento, una Renault Clio e una Rav 4. Due i feriti di cui uno grave.

Sul posto i Vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e la Polizia.

L’incidente nei pressi della Rotonda Giunone

IN AGGIORNAMENTO