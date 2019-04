“Partecipazione e cambiamento” un’(auto) biografia politica della Sicilia scritta dall’on. Pumilia

Presentato al Circolo Empedocleo di Agrigento il saggio dell’on. Lillo Pumilia “Partecipazione e cambiamento”.

Relatori, moderati da Maurizio Masone, due “assi” della politica siciliana, gli onorevoli Lillo Mannino e Angelo Capodicasa che insieme all’autore hanno ricordato e spiegato gli importanti risvolti e le significative implicazioni culturali ed economiche che si svilupparono tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento. Si tratta di un complesso capitolo della storia politica siciliana, illustrato da un testimone che l’ha vissuta dal di dentro.

Forte dell’esperienza giornalistica maturata in gioventù nella redazione del settimanale Sicilia Domani – l’on. Pumilia estrae da quegli archivi le citazioni che arricchiscono il libro sostenute da una lucida obiettività. Nel saggio, ricorda Pumilia (e con lui i relatori Mannino e Capodicasa) democristiani, comunisti, socialisti, liberali – appaiono divisi su tutto, ma condividono almeno la consapevolezza che l’azione politica deve obbedire alla logica di un sano pluralismo, benché questo abbia spesso corso il rischio di degenerare nel mero correntismo o in un tornacontistico collateralismo.

Onorevole Pumilia, i relatori le hanno riconosciuto un lodevole distacco e correttezza nel raccontare queste vicende. Ma visto che lei ha vissuto da attore quel periodo sicuramente ci avrà messo un po’ di espiazione.

“Ma certo, io sono cattolico, pecco e poi mi pento e vengo assolto, quindi si espia ogni peccato”.

Nel libro, ma anche durante la presentazione, lei ha voluto rimarcare fermamente che la storia della Democrazia Cristiana in Sicilia non è una storia criminale. Non accadeva in quei tempi che circa una metà dell’Assemblea Regionale fosse indagata come accade oggi. Perché?

“La storia della Democrazia Cristiana in Sicilia è la storia di questa società. Dentro questa società è esistita la mafia che ha inquinato la società e la politica, particolarmente quella di governo, quella di chi ha avuto il potere. Rispetto alla mafia , per anni e anni ci sono stati silenzi e connivenze da tutti gli ambienti, dal mondo accademico, dal mondo della Chiesa, dal mondo della politica, dalla società tutta che consideravano la mafia come uno degli elementi portanti, naturali di questa società. Era un atteggiamento sbagliato ma così era”.

Il titolo del libro utilizza la parola “partecipazione”. Che confronto si può fare tra partecipazione di allora e quella di oggi? Del cosiddetto popolo sovrano cosa può dirci?

“Oggi non c’è partecipazione, oggi al popolo si chiede l’applauso e si danno al popolo alcuni messaggi, dopodichè si chiede un riscontro di applauso, non lo si ascolta perché non c’è nessuna sede di ascolto, non esiste alcun luogo, reale non quello del clik sul computer, Oggi la logica dei populisti di tutte le epoche e di tutte le latitudini, è quella di parlare a nome di un popolo che non viene assolutamente consultato”.

Quale valore oggi si è perso maggiormente rispetto a quegli anni?

“Intanto parto da una premessa. Non bisogna mai rimpiangere perché altrimenti si conferma che siamo vecchi. Io invece sono giovanotto non rimpiango gli anni passati. Semmai io rispetto la memoria o perlomeno, rivendico la memoria per giudicare quella. Ribadisco che il passato non va mitizzato, che anche nel passato c’erano valori e disvalori, la differenza è che è cambiata la politica, è cambiata la natura del rapporto, sono finiti i partiti, le grandi ideologie. E’ la naturale evoluzione della storia e la politica è diventata qualcos’altro, qualcosa di diverso, qualcosa che si gioca in un terreno nel quale valori e interessi non si capusce bene da chi siano rappresentati e come. Esempio concreto, non c’è più destra e sinistra, ma chi lo dice? C’è destra e sinistra che si manifestano in forme diverse. Non c’è spazio per i partiti, ma il partito che deriva da parte, se non presente, rappresenta alcuni valori. Da chi altri vengono rappresentati? Se non da coloro che manipolano l’opinione pubblica, la stampa, la televisione, i mass media, le piattaforme”.

Sull’odierna Assemblea regionale per metà indagata?

“Allora la magistratura non era particolarmente attenta. Ricordo un Procuratore della Repubblica che stava al suo posto anni e anni, giocava al Circolo dei civili ed era talmente inserito in quella società che se gli fosse scoppiata una bomba vicino si sarebbe girato dall’altra parte. C’era una disattenzione della magistratura a certi fenomeni, c’era anche una capacità dei partiti di dire non andare oltre certi limiti. Oggi mondi completamente diversi”.

Una nota di cronaca che le farà piacere. Stamattina leggevo su un grande quotidiano che organizza viaggi per i suoi lettori, la descrizione di un tour in Sicilia dove si toccavano Palermo, Catania, Taormina, Selinunte e Caltabellotta. Ma non Agrigento. Conferma della nostra difficoltà di raggiungerci?

“Mi riempie di orgoglio questa notizia. Di Caltabellotta sono stato sindaco per tanti anni. Sta a significare che scoprire le piccole perle è importante turisticamente, senza nulla voler togliere ad Agrigento”.