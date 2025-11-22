Apertura

Perquisizione in casa di incensurato, trovati 90mila euro in contanti e droga: arrestato 

In manette un trentenne incensurato di Sciacca. L’uomo, che aveva 90mila euro in contanti, è indagato anche per tentata estorsione e danneggiamento

Sottoposto a perquisizione domiciliare viene trovato in possesso di oltre 90mila euro in contanti e 18 grammi di hashish. Un agricoltore trentenne di Sciacca, incensurato, è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno eseguito l’ispezione sia in un magazzino che nell’abitazione del trentenne facendo la clamorosa scoperta.

L’attività, secondo quanto ricostruito, rientrerebbe in una indagine più ampia. L’agricoltore, infatti, risulta indagato anche per i reati di tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Questi ultimi due reati sono contestati in concorso con un’altra persona. La tentata estorsione è riconducibile alla presunta richiesta di 200 euro che il trentenne avrebbe rivolto ad un altro soggetto per rientrare da un debito di droga. Anche il danneggiamento, con l’incendio di un’auto, sarebbe collegato al fatto precedente. 

Apertura

