Lite tra pensionati rischia di finire nel sangue, 60enne estrae coltello e viene denunciato
È successo nei pressi della sede del Municipio di Agrigento, in pieno giorno. Il più esagitato, il sessantenne, ha estratto un coltello dalla tasca tentando di colpire il rivale
Una lite tra due pensionati ha rischiato di degenerare nel sangue. È successo l’altro ieri nei pressi della sede del Municipio di Agrigento, in pieno giorno. Ad affrontarsi, per motivi ancora non del tutto chiari, un settantenne e un sessantenne. Tra i due sono volate prima parole grosse e poi si è cercato il “contatto”. Il più esagitato, il sessantenne, ha estratto un coltello dalla tasca tentando di colpire il rivale.
A scongiurare il peggio sono stati un avvocato e un giovane che si trovavano a passare da quelle parti e hanno evitato che i due pensionati si colpissero. Immediato l’intervento della polizia che, giunta sul posto, ha rintracciato il sessantenne che nel frattempo si era allontanato dai luoghi. Il pensionato è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.