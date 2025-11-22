Agrigento

Lite tra pensionati rischia di finire nel sangue, 60enne estrae coltello e viene denunciato 

È successo nei pressi della sede del Municipio di Agrigento, in pieno giorno. Il più esagitato, il sessantenne, ha estratto un coltello dalla tasca tentando di colpire il rivale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una lite tra due pensionati ha rischiato di degenerare nel sangue. È successo l’altro ieri nei pressi della sede del Municipio di Agrigento, in pieno giorno. Ad affrontarsi, per motivi ancora non del tutto chiari, un settantenne e un sessantenne. Tra i due sono volate prima parole grosse e poi si è cercato il “contatto”. Il più esagitato, il sessantenne, ha estratto un coltello dalla tasca tentando di colpire il rivale.

A scongiurare il peggio sono stati un avvocato e un giovane che si trovavano a passare da quelle parti e hanno evitato che i due pensionati si colpissero. Immediato l’intervento della polizia che, giunta sul posto, ha rintracciato il sessantenne che nel frattempo si era allontanato dai luoghi. Il pensionato è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Nascondeva arsenale in cucina con mitra, pistole e munizioni: arrestato 48enne
Palermo

“Si appropria di quasi 200 mila euro”, arrestato amministratore di condominio 
Favara

Sanità, confermata sede per un centro di fisioterapia a Favara: via libera dall’assessorato 
Cultura

Agrigento si illumina con le passeggiate di Girgenti by night
Apertura

Perquisizione in casa di incensurato, trovati 90mila euro in contanti e droga: arrestato 
Agrigento

Lite tra pensionati rischia di finire nel sangue, 60enne estrae coltello e viene denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv