Apertura

Allacci abusivi anche nella casa al mare a Giallonardo, arrestato 60enne 

Aveva creato non uno ma ben due allacci abusivi alla rete elettrica che gli consentivano così di alimentare le sue abitazioni senza pagare alcunché

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Aveva creato non uno ma ben due allacci abusivi alla rete elettrica che gli consentivano così di alimentare le sue abitazioni – una in centro e l’altra al mare – senza pagare alcunché. È successo a Realmonte dove un sessantenne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto di energia.

I militari dell’Arma, impegnati in un controllo effettuato con i tecnici dell’Enel, hanno riscontrato la presenza di due allacci abusivi collegati direttamente alla rete pubblica. Il primo è stato scoperto in un’abitazione nel centro del paese mentre l’altro nella casa al mare, in località Giallonardo, sempre riconducibile al sessantenne. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Nascondeva arsenale in cucina con mitra, pistole e munizioni: arrestato 48enne
Palermo

“Si appropria di quasi 200 mila euro”, arrestato amministratore di condominio 
Favara

Sanità, confermata sede per un centro di fisioterapia a Favara: via libera dall’assessorato 
Cultura

Agrigento si illumina con le passeggiate di Girgenti by night
Apertura

Perquisizione in casa di incensurato, trovati 90mila euro in contanti e droga: arrestato 
Agrigento

Lite tra pensionati rischia di finire nel sangue, 60enne estrae coltello e viene denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv