Allacci abusivi anche nella casa al mare a Giallonardo, arrestato 60enne
Aveva creato non uno ma ben due allacci abusivi alla rete elettrica che gli consentivano così di alimentare le sue abitazioni – una in centro e l’altra al mare – senza pagare alcunché. È successo a Realmonte dove un sessantenne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto di energia.
I militari dell’Arma, impegnati in un controllo effettuato con i tecnici dell’Enel, hanno riscontrato la presenza di due allacci abusivi collegati direttamente alla rete pubblica. Il primo è stato scoperto in un’abitazione nel centro del paese mentre l’altro nella casa al mare, in località Giallonardo, sempre riconducibile al sessantenne.