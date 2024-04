“Picchia e accoltella 26enne”, operaio arrestato a Cianciana

I carabinieri della stazione di Cianciana hanno arrestato un operaio quarantenne per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, secondo quanto contestato, sarebbe l’autore del brutale pestaggio ai danni di un ventiseienne del paese. L’aggressione, i cui motivi sono ancora non del tutto chiari, sarebbe avvenuta negli scorsi giorni in via salita Martiri.

La vittima ha riportato un trauma cranico e alcune ferite da arma da taglio alle gambe e per questo trasferito e ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’operaio quarantenne, al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.