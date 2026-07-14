Picchiato nei pressi di un locale a Palma di Montechiaro, 35enne in ospedale 

Aggredito e picchiato con calci e pugni da più persone nei pressi di un locale. È avvenuto nelle scorse sere in corso Odierna, a Palma di Montechiaro. Un trentacinquenne del posto è finito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con un trauma cranico e lesioni sparse ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto una discussione con altre persone che lo hanno accerchiato e colpito ripetutamente lasciandolo a terra. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza con gli operatori del 118 che sono intervenuti sul posto e hanno trasferito in ospedale il malcapitato. I motivi alla base dell’aggressione sono ancora poco chiari.