Maturità, ex studenti del Liceo Empedocle si ritrovano 50 anni dopo il diploma 

Cinquant’anni non sono bastati a cancellare i legami, i ricordi e l’affetto nati tra i banchi di scuola. Ieri sera gli ex studenti della sezione staccata di Porto Empedocle del liceo classico “Empedocle” di Agrigento, diplomati nel 1976, proprio l’anno in cui, per una fuga di notizie dal Ministero, la prova scritta di italiano fu rinviata di due giorni, si sono ritrovati per una reunion che si è trasformata in una festa di emozioni e ricordi.

L’appuntamento, organizzato a mezzo secolo esatto dall’esame di maturità, ha riunito la maggior parte dei compagni di classe che, nel corso degli anni, hanno intrapreso percorsi di vita differenti, spesso geograficamente lontani, ma mai distanti nel cuore. Una cena ed un pranzo conviviale sono stati il punto di arrivo di una giornata intensa tra risate, aneddoti, fotografie e tuffi nei ricordi del passato. Della classe facevano parte Teresa Adriani, Giuseppina Albano, Isabella Augello, Maria Augello, Eugenia Barresi, Gaetano Bonfiglio, Rosaria Borsellino, Alfonso Bugea. Giuseppe Catalano, Serafina Costa, Leonardo Di Gloria, Francesco Di Mare, Anna Maria Fiannaca, Giuseppina Iacono, Angela La Russa, Rocco Lovergine, Antonella Samburgato, Michela Traversa. Prossimo incontro tra 10 anni e poi chissà, la storia continua…