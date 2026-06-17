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Pistola con matricola abrasa e caricatori, arrestato 19enne a Licata

Il giovane, che si era reso irreperibile per alcuni giorni, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di arma e ricettazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un diciannovenne di Licata è stato arrestato dai carabinieri per detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Il giovane, che si era reso irreperibile, è stato individuato dai militari dell’Arma che gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare.

La vicenda risale agli scorsi giorni quando l’indagato, alla vista dei carabinieri, fece cadere il borsello all’interno del quale vi erano una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e due caricatori con proiettili. Il 19enne era riuscito a dileguarsi e far perdere le tracce per qualche giorno fino all’arresto avvenuto nelle scorse ore. 

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